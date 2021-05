V jednoduchosti je sila - stačí tak málo a budeme žiť lepšie! Nikdy nie je neskoro!

Život môže byť jednoduchší, ľudia spokojnejší, politici preferovanejší. Stačí sa zamyslieť. Netreba na to jadrovú fyziku ani tri tituly. Covid síce zmenil život ľudí, ale nemôžme zastaviť smerovanie krajiny, ktorá si zaslúži viac!

My ľudia, konkrétne, my slováci si zaslúžime viac. Stačí aplikovať jednoduché zákony a pravidlá a ľudia budú spokojnejší, štastnejší a hlavne zdravší. Samozrejme chceme žiť aj bezpečne a bez stresu. Základné piliere života sú zdravie, či už psychické ale aj fyzické a samozrejme pre pokojný život potrebuje človek aj peniaze. Na vrchole tejto pyramídy by malo byť štastie. Tu platí synergia. Keď máme peniaze, mali by sme byť štastní ale keď nie sme zdraví, či už po psychickej alebo fyzickej stránke, tak sú nám peniaze k ničomu a štastie sa prepadá z vrcholu pyramídy hlbšie a hlbšie. Naopak, keď ich nemáme, tak nie sme štastní, lebo sme v strese, či zabezpečíme naše základné ľudské potreby pre svoju rodinu a tento stav nám podlamuje psychiku a zároveň poškodzuje naše zdravie a zdravie je základ. Bez zdravia nevieme zabezpečiť svoju rodinu a udžiavať stabilitu pyramídy života.

Pravdou je, že riadiť štát nie je jednoduché, ale pre fungovanie tejto synergie stači niekedy fakt málo. Schválenie zákona nestojí veľa, je to zaplatené vo Vašich platoch, v platoch Vás zákonodarcov, našich zvolených zástupcov. Pôjdem podľa kompetencií a začal by som ministerstvom zdravotníctva.

TABAK A CIGARETY. Je to jednoduché. Tabak se objavili asi 1000 rokov pred n.l. a v Európe v roku 1492 začala moderná história tabaku od čias Krištofa Columbusa, kedy ho doviezol k nám do Európy., konkrétne do Španielska. Osobne mi fajčiari neprekážajú, tabak fajčia, lebo im to chutí, zároveň je návykový, v skratke nikotín je súčasťou nášho každodenného života, či sa nám to páči, alebo niei. Aj indiáni si zvykli zapáliť po úspešnom dni fajku mieru a žili dlho. Samozrejme všetkého veľa škodí a to platí aj pri tabaku. Pointa je, že niekomu to vyhovuje, lebo má cigarety rád a niekomu to prekáža. Historicky vieme, že nikotín spôsobuje ochorenia, ktoré podlamujú naše zdravie a zároveň spôsobujú narušenie statiky spomínanej pyramídy štastného života. To je to isté, ako keby ste jedli každý deň hamburger a aj to by sa odzrkadlilo na vašom zdraví a neboli by sme po fyzickej stránke v poriadku. Ministerstvo zdravotníctva, konkrétne zvolený pán minister zdravotníctva, MUDr. Vladimír Lengvarský, je tak ťažké schváliť zákon, že keď fajčíš fajči, fajči, si dospelí, ale nie v interiéri, kde sú ľudia, nefajčiari, ktorí si radi dajú kávu, čaj alebo jedlo. Nie je férové, ze ich niekto obmezuje na slobode a zároveň im škodí. V roku 2017 sa Česká Republika stala 23 krajinou EU, kde zakázali fajčenie na všetkých verejných priestranstvách. My to nevieme? Je to ťažké? Žili sme s nimi spoločne historicky dlhé desa'tročia a stále nevieme naskočiť na proeurópsky vlak?

DROGY. Táto téma je veľké, svetové, respektívne špeciálne naše slovenské tabu. Naši bratia v Češku to pochopili dávnejšie. Drogy tu boli, sú a samozrejme tu a jbudú, lebo ich ľudstvo objavilo a stali sa súčasťou nášho života, či sa nám to páči, alebo nie. Osobne nie som zástanca užívania drog, ale si myslím, že zatvárať teenegerov a ľudi za marihuanovú cigaretu riešením nie je . A čo alkohol? Nie je to droga, nie je to zbraň? Koľko ľudí umrie za volantom následkom alkoholizmu? Nevadí Vám, že naše deti vidia alkohol na ulici? Že alkohol zabíja ľudí a ich rodiny? To je v poriadku? Z okolia a z praxe poznám, že štát za užívanie alebo dokonca za držanie ľahkých drog zvykne vymerať a minulosti aj vymeral trest odňatia slobody ekvivakentne tak ako za spáchanie závažného trestného činu. Nie je riešením pre týchto ľudí hlavne prevencia, podmienka, konzultácia, liečenie, poradenstvo, nápravný pobyt? Až potom vezenie? Musíme ich zatvárať za to, že títo ľudia sú slabší jedinci a nemali by mať títo ľudia šancu na zmenu? Každý by mal dostať v živote šancu. Pani Mgr. Mária Kolíková, myslíte si, že je to spravodlivé? Podĺa mňa, každý jeden človek má právo na omyl a na zmenu. Myslím si, že by ste sa mali zaoberať aj touto problematikou. Zoberte si len niektoré , podotknem vyspelejšie štáty EU, ako sa postavili k tejto problematike. Minca má vždy dve strany, nie len jednu.

DOPRAVA. Toto ťažká ale tak isto smutná téma. Nedávno SSC zverejnila informáciu, že opraví cestu z Drietomy do Bánoviec nad Bebravou, o ktorej som písal pre deviatimi rokmi, o ktorej si myslím, že jej kvalita korenšponduje s potrebou na presun tankov zo ZŤS Martin na západ za bývalého režimu, na ktorej si nejden účastník prepravy zničil svoje vozidlo, dokonca aj keď sa občan dožadoval od štátu náhradu škody, tak sa mu vysmiali do tváre, že mal ísť podľa značenia. Samozrejme, keď má občan zaplatiť pokutu, aj keď nemá momentálne z rôznych dôvodov z čoho, tak ho exekuujú, aj keď je pandémia. Toto nie je demokratická európa, zarobíš, platíš dane, rozbiješ si svoj majetok na štátnej ceste a smejú sa ti do očí. Toto je smutné pán minister Ing. Andrej Doležal. A Trenčiansky samosprávny kraj j a SSC je len jeden z mnoho prípadov. nespravedlnosti pre ľudí žijúcich n Slovensku. Choďte sa previezť z Hrozenkova do Brna a objektívne zvážte, ako to je, len pár kilometrov od Slovenska a budete sa cítiť ako by ste prešli hranice z Južnej do Severnej Kórei.

SAMOSPRÁVY A MESTÁ. Každý z nás niekde býva a a chodieva z domu do práce, na výlet, na úrad alebo napríklad na nákup autom poprípade sa presúva počas dňa inou formou prepravy. Určite sme sa v živote všetci stretli so situáciou, že náš sused, alebo naša samospráva počas roka buduje alebo renovuje siete / prípojky vody, plynu, elektriky a dátové siete a pod./. Bolo by zaťažko pán podpredseda vlády a minister hospodárstva Ing. Richard Sulík zákonne ustanoviť, že pred novou rekonštrukciou cestnej komunikácie musia všetky dotknuté štátne inštitúcie, ktoré spravujú jednotlivé siete zabezpečiť vybudovanie nových uzlov pripojenia, pred tým ako sa opraví jednotlivých miestna komunikácia. Musíme na cestách z našich daní jazdiť ako po tankodrome? Videli ste to niekedy u našich susedv v Rakúsku? Keď to vedia inde v EU, my to musíme vedieť rovnako, ak nie lepšie.

ENVIRO. Plasty, plasty. Už len minerálna voda v PET flašiach vyrába kvantum enviromentálnej záťaže. Nemôžeme zálohovať plastové obaly na flaše? Je to taká položka z hodnoty nákupu? Myslím si, že každý občan by sa zamyslel, či vyhodí plastový obal do prírody, alebo ho zanesie naspäť do obchodu. Toto zvládla vyspelá európa bez problémov. My to nevieme pán minister Ján Budaj, toto je elementárna vec a pri tom také jednoduché. Ak si myslíme, že sa nás to netýka, tak sme na omyle. Vývoj ide exponenciálne a príroda sa ničí systematicky. Aj malé kroky vedia prispieť k veľkej zmene. To ako, keby ste si odkladali euro k euru každý jeden deň a po 30 rokoch zistíte že, že ste si ušetrili celkom slušnú hodnotu, ktorú môžete investovať do svojich detí alebo pre svoje zdravie. Aj malé činy môžu spôsobiť veľký výsledok. Len sa treba zamyslieť.

Sme tu len na chvíľiu, Myslite reacionálne